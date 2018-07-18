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أليسون بيكر إلى ليفربول

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:57 م
أليسون بيكر إلى ليفربول
بيكر
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منى العوضي
 

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم أليسون بيكر حارس مرمى روما الإيطالي ومنتخب البرازيل بعد اتفاق الطرفين على تفاصيل الصفقة.

وأكدت صحيفة "إكسبريس" أن الطرفين حسما صفقة بيكر، وذلك بعدما قدم الفريق الإنجليزي، الطلبات المادية التي أقنعت إدارة الفريق الإيطالي، بالاستغناء عن حارس مرماهم البرازيلي.

ووافق ليفربول على رفع قيمة عرضه إلى 75 مليون يورو من أجل ضم أليسون هذا الصيف.


وشارك أليسون في كأس العالم الأخير بروسيا، وودع المنافسات من ربع النهائي رفقة البرازيل بالخسارة أمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد.

المزيد عن: ليفربول روما اليسون بيكر الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم
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