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وزير الصناعة يترأس وفد مصر بقمة الكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:55 م
وزير الصناعة يترأس وفد مصر بقمة الكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا
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أحمد الشيخ
 

بدأت اليوم – الاربعاء – بالعاصمة الزامبية لوساكا القمة العشرون للكوميسا (السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي ) والتى تستمر لمدة يومين ويترأس وفد مصر فى فعاليات القمة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وقد شارك فى الجلسة الافتتاحية للقمة الرئيس هيريراجاوناريمامبيانينا رئيس دولة مدغشقر، وايدجارشوانجو لونجو رئيس جمهورية زامبيا إلى جانب  سينديسو نجوينا - سكرتير عامالكوميسا.

وقد أكـد المهندس عمرو نصار ان مشاركة مصر فى هذه القمة تأتى فى اطار دورها الفاعل فى تجمع الكوميسا والذى يضم 19 دولة حيث تسعى مصر الى تفعيل دور التجمع فى تحقيق التكامل الاقتصادى الافـريقى من خلال تيسير نفاذ حركة التجارة بين الدول الأعضاء وتسهيل حرية انتقال رؤؤس الاموال الامر الذى يسهم فى زيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول القارة السمراء .  

وقال نصار أن القارة الإفريقيةتمتلك امكانات وفرص كبيرة للنمو وهو الامر الذى يجب ان تتضافر جهود الدول الاعضاء لتحقيقه حتي تصبح القارة الافريقية قوة فاعلة ومؤثرة اقليميا ودوليا  ، خاصة وان تكتل الكوميسا يضم أكثر من300 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الاجمالي 600مليار دولار.







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