مواصفات الرجل المثالي من وجهة نظر المرأة

مثلما يبحث الرجل عن مواصفات خاصة بشريكة حياته يكون هذا للمرأة أيضًا فهي تبحث عن فتى أحلامها وتضع له المواصفات التي تناسبه.





هناك مجموعة من الصفات التي يجب أن تتوافر في شريك الحياة؛ ليكون زوجاً مثالياً، وهي:-





1- الثقة بالنفس: رغم أن الرجال يظنون أن اختيار النساء يكون سطحياً، ومنصباً بشكل أساسي حول شكل الرجل ومظهره ومدى وسامته، لكن نساء اليوم لسن بهذه السذاجة، فهن يبحثن عن الجرأة والثقة بالنفس، التي تجعل الرجل يبدو وسيماً، حتى وإن لم يكن يتمتع بهذا القدر من الوسامة.

كما تحب الفتاة الرجل الساحر المقدام، الذي يندفع للفوز بقلبها، والذي يحتفظ بابتسامته أغلب الوقت، فبالتأكيد الرجل سريع الغضب الذي يقطب جبينه دائماً وينشر حوله هالة من التوتر والضغط العصبي سيكون غير محبوب، وغير جذاب في نظر أي امرأة.





2- الصدق: من المعروف أن النساء يقعن في حبائل الرجال الذين يتمتعون بقدرة على إلقاء الكلام المعسول، لكنه من وقت لآخر تحتاج أي امرأة لرجل يحدثها بصراحة في أي مشكلة، وتسأله رأيه في أي شيء من دون أن تخشى أنه يجاملها أو يرفض مواجهتها بالحقيقة، فهذا الرجل سيكون مرآة لزوجته، وسيكون ناقدها الأول طوال السنوات المقبلة.

فقط احرص عزيزي الرجل على نقل الحقيقة بكلمات طيبة؛ حتى لا تبدو وكأنك تتشاجر معها أو تسخر منها.





3- الجدية والاجتهاد: أهم صفة تبحث عنها المرأة في الرجل الذي ستحمل لقبه، هي أن يكون مجتهداً، ويعتمد عليه في شتى شؤون الحياة، أي أن يكون سنداً وعوناً لها؛ لتخطي مصاعب الحياة ومشكلاتها وهمومها، وأن يتمتع بالاستقرار، وتكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية والتخطيط للمستقبل، والرغبة الصادقة في تكوين أسرة، وإنجاب أطفال يتحمل أعباء تربيتهم بشكل ناجح.





4- الرومانسية: نعم! تبحث المرأة عن شخص تسمع منه الكلمات العذبة، ويلقي على مسامعها أبياتاً من الشعر، تتغزل في جمالها وأناقتها، ويفاجئها من فترة لأخرى بباقة من الزهور، أو يصطحبها في نزهة سيراً على الأقدام بإحدى الحدائق المجاورة ممسكاً بيدها.

تحتاج المرأة لرجل لا يفكر فقط في حاجاته الجسدية، بل إلى صديق يستمع إليها، ويتفهم مشاعرها المتقلبة، وحاجتها إلى رجل يحتويها، ويكون مستودعاً لأسرارها، لا يلومها على قراراتها الخاطئة، بل يعزز ثقتها بنفسها وإحساسها كامرأة، باختصار تحتاج المرأة إلى زوج يقوم بدور الحبيب والصديق معاً.





5- حس المغامرة والشجاعة: المرأة تحب الرجل المستقر المنظم، لكنها قطعاً لا تحب الرتابة والملل وانعدام القدرة على التجديد، لذلك لا تتنازل المرأة أبداً عن البحث عن رجل يتمتع بحس المغامرة والإقدام والشجاعة، والقدرة على التجديد والقيام بتصرفات فيها بعض الجنون المقنن، كما أن هذه الميزة تمنحها نقطة إضافية؛ لأنها ستشعر في قرارة نفسها بأنها نجحت في ترويض رجل صعب المنال وصعب الإرضاء، بل والعمل على رعايته والاهتمام بحاجاته ومتطلباته.

فإذا كنت تتمتع بهذه الصفات الخمس، فأنت فتى أحلام أي فتاة، أما إذا كانت تنقصك صفة أو اثنتان من القائمة السابقة، فعليك العمل فوراً على تلافي هذا الأمر؛ حتى تفوز بقلبها وعقلها.



