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تشيلسي يريد تشيك وشمايكل لتعويض رحيل كورتوا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:50 م
تشيلسي يريد تشيك وشمايكل لتعويض رحيل كورتوا
شمايكل
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منى العوضي
 

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي يقترب من التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض رحيل كورتوا المحتمل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن كورتوا على وشك الانتقال إلى ريال مدريد مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت صحيفة "سكاي سبورت" أن تشيلسي يسعى لضم جاسبر شمايكل أو بيتر تشيك من أجل تعويض رحيل الحارس البلجيكي.

وكان مالك تشيلسي قد حاول خطف أليسون بيكر من ليفربول مقابل دفع 65 ملين جنيه استرليني لكن الحارس البرازيلي يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا وليس الدوري الأوروبي.

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