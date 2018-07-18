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مذيعة تتقاضى 20 مليون دولار لتقديم برنامج كوميدي.. تعرف عليها

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:48 م
مذيعة تتقاضى 20 مليون دولار لتقديم برنامج كوميدي.. تعرف عليها
استديو
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الفجر الفني
 
دخلت مقدمة البرامج الأميركية الشهيرة إلين ديجينريس التاريخ كأول مذيعة تتقاضى 20 مليون دولار عن تقديمها برنامج "ستاند أب كوميدي" عبر شبكة Netflix.

واحتلت مقدمة البرنامج الشهيرThe Ellen DeGeneres Show  وإنتاجها عدة برامج ناجحة مثل  Little Big Shots في المرتبة التاسعة ضمن لائحة "فوربس" العالمية للمشاهير الأعلى أجراً، بأرباح بلغت 87.5 مليون دولار.

يذكر أن النجم العالمي جورج كلوني في المرتبة الثانية بعد الملاكم فلويد مايويدز، ورجحت تقديرات المجلة أن أرباح الممثل الاميركي العام الماضي بلغت نحو 239 مليون دولار.
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