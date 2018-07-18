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مصرع سيدة صعقا بكهرباء موتور مياه في الدقهلية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:49 م
مصرع سيدة صعقا بكهرباء موتور مياه في الدقهلية
أرشيفية
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سالى رضوان
 
لقيت سيدة مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء تسشغيل موتور مياه المنزل بقرية الحجاير التابعة لمركز المطرية فى محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع سيدة صعقا بالكهرباء.

وإنتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد الشارود رئيس مباحث المطرية وبالفحص تبين مصرع سلوى ط 40 سنة بائعة متجولة ومقيمة المجاير دائرة المركز وتيبين أن الجثة مسجاة على وجهها وترتدى ملابسها كاملة.


وبسؤال شقيقها ناصر س50 عامل ومقيم ذات العنوان قرر قيامها بتشغيل موتور المياه أدى لحدوث ماس كهربائى أودى بحياتها ولم يتهم أحد بذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجارى العرض على النيابة العامة.
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