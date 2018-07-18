ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:42 م
لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح
محمد صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تحفظ نادي ريال مدريد الإسباني في ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت أن محمد صلاح أصبح أيقونة في ليفربول ولكن ريال مدريد يتحفظ على معدله التهديفي في المواسم الماضية الأقل من كافاني وليفاندوفسكي البعيدان عن تفكير إدارة ريال مدريد.

وأضافت "ماركا" أن مشجعي ريال مدريد يعتقدون أن النادي عليه التعاقد مع مهاجم صريح مثل هاري كين بجانب نيمار أو هازارد أو مبابي لتعويض كريستيانو رونالدو.






المزيد عن: محمد صلاح ليفربول ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار محمد صلاح اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
رايون سبورت - رواندا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/18/2018 1:10:01 PM