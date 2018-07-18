لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تحفظ نادي ريال مدريد الإسباني في ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.





وأوضحت أن محمد صلاح أصبح أيقونة في ليفربول ولكن ريال مدريد يتحفظ على معدله التهديفي في المواسم الماضية الأقل من كافاني وليفاندوفسكي البعيدان عن تفكير إدارة ريال مدريد.





وأضافت "ماركا" أن مشجعي ريال مدريد يعتقدون أن النادي عليه التعاقد مع مهاجم صريح مثل هاري كين بجانب نيمار أو هازارد أو مبابي لتعويض كريستيانو رونالدو.























