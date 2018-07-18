تعرف على نسب توصيل الغاز الطبيعي بمدن ومراكز الأقصر



أعلن المهندس خالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعي، عن نسب توصيل الغاز الطبعي بعدد من المراكز والمدن التي تم العمل بها.



جاء ذلك، من خلال اجتماع عقد المحافظ محمد بدر محافظ بحضور المهندس ياسر صلاح رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، ورؤساء المراكز والمدن، لمتابعة سير أعمال خطة إدخال الغاز الطبيعي وتوصيله لكافة مدن وقرى المحافظة.



واستعرض "رسلان"، ما تم تنفيذه من خطة توصيل خطوط الغاز الطبيعي بمراكز ومدن محافظة الأقصر حيث بلغت نسب تنفيذ الأعمال بمدينة الأقصر إلى 90 % تنفيذ فعلي بواقع 38 ألف شقة، وبلغت نسب تنفيذ الأعمال بمدينة القرنة إلى 50 %.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمدينة البياضية، ويتم دراسة بدء أعمال التوصيل لمناطق الحبيل والزناقطة ومنشأة العماري خلال الفترة القادمة.



ولفت إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للقرى التابعة للمدن بمجرد انتهاء كافة أعمال الصرف الصحي وترفيقها.



ومن جانبه شدد محافظ الأقصر على رؤساء المدن والمسئولين إنهاء كافة إجراءات تسليم الأعمال للشركة لبدء العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل منطقة.

