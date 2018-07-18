الأمن العام: ضبط 53 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام يوجه حملات مرورية وإنضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة من ضبط 53362 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.



جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية بقطاع الأمن العام لمتابعة إنتظام كافة وسائل النقل والمواصلات وإتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر، فقد تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات "الأجرة، السرفيس" لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، إنتظار خاطىء" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.