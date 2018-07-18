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ضبط 161 متهم وبحوزتهم 181 قطعة سلاح في حملات أمنية بالمحافظات

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:46 م
ضبط 161 متهم وبحوزتهم 181 قطعة سلاح في حملات أمنية بالمحافظات
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة من ضبط 161 متهم وبحوزتهم 181 قطعة سلاح نارى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
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