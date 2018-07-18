الكشف الطبي وصرف الأدوية واللقاحات بالمجان لـ 644 من الماشية بسوهاج (صور)

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية واللقاحات بالمجان لـ 644 حالة من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواجن بقرية بلصفورة مركز سوهاج خلال القافلة البيطرية بالتعاون بين كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج ومديرية الطب البيطرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وبمشاركة مجموعة من طلبة الكلية واعضاء هيئة التدريس، وذلك فى اطار التعاون مع جامعة سوهاج للحفاظ علي الثروة الحيوانية، من خلال القوافل الطبية التى تنظمها كلية الطب البيطري بمختلف القري والنجوع بالمحافظة.





ومن جانبه قال محمد امبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إنه تم استقبال القافلة الطبية البيطرية بقرية بلصفورة ونجع مناع، حيث تم الكشف الطبي وفحص الحيوانات المختلفة وصرف العلاج بالمجان، وتم عقد ندوة تثيفية ارشادية للمزارعين والمربين بحضور الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حيث تم توعية المواطنين وكبار المربين بكيفية التسمين والتغذية الاقتصادية للعجول ووقايتها من الامراض حفاظا على الثروة الحيوانية، كما شارك في القافلة أطباء بيطريين من مديرية الطب البيطري، وطلاب من كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، وشهدت القافلة إقبال كبير من أهالي القرية، الذين سارعوا بحيواناتهم إلي الأطباء للكشف عليها، وقد تم الكشف وصرف الأدوية واللقاحات بالمجان لحوالي 644 حالة.





وأكد المحافظ أهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية فهي قاطرة التنمية في اي محافظة، مشيرا إلي تقديم كافة اوجه الدعم لانجاح القوافل الطبية البيطرية وتحقيق اهدافها فى الوصول الى اكبر عدد من المستفيدين، للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات الطبية المجانية، وإقامة الندوات التثقيفية لتوعية المربين من المزارعين، واصحاب المزارع، والشباب الراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة.