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تكريم محمد هنيدي بمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:43 م
تكريم محمد هنيدي بمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي
محمد هنيدي
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الفجر الفني
 
قررت إدارة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، تكريم نجم الكوميديا محمد هنيدي، ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة التي تقام في الفترة من 25 إلى 31 يوليو، وتشهد مشاركة مصرية مميزة على مستوى مشاركات الأفلام في أقسام المهرجان المختلفة.

ووجه إبراهيم صديقي رئيس مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، دعوة الحضور للفنان محمد هنيدي، موقعة باسم وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، بصفته مكرمًا ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة للمهرجان على مجمل أعماله الفنية السينمائية التي أثرت بالكثير في قيمة ومستوى الأفلام العربية خلال السنوات الماضية، فهو من كان له دور تاريخي بفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» في فتح الباب لجيل جديد من النجوم بأفلام حققت نجاحات نقدية وجماهيرية كبيرة.

يذكر أن محمد هنيدي نافس في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "أرض النفاق"، وتم عرضه على عدد من القنوات الفضائية في الوطن العربي، وحقق من خلاله ردود أفعال إجابية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، ومن المقرر عرضه مرة أخرى على إحدى الفضائيات المصرية خلال الأيام القادمة.
تكريم محمد هنيدي بمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي
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