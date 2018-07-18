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الأمن العام: ضبط 11 الف قضية سرقة تيار وتنفيذ 695 حكم بالحبس

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:44 م
الأمن العام: ضبط 11 الف قضية سرقة تيار وتنفيذ 695 حكم بالحبس
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكن قطاع الأمن العام خلال حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى تُسفر من ضبط 11446 قضية، تحصيل 10542 غرامة وتنفيذ 695 حكم بالحبس.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.. فقد قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.
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