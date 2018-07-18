تسمم 3 أشخاص بعد تناول وجبة أسماك في الدقهلية



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بأصابة عائلة مكونة من 3 أشخاص بتسمم غذائى.



وإنتقلت قوة أمنية من مباحث مركز أجا للمستشفى وبالفحص تبين إصابة وديع ش 54 سنة موظف، ونحله 17 سنة طالب، وشقيق زوجته 37 عامل ومقيمين البيلوق دائرة مركز أجا بتسمم غذائى وقئ مستمر.





وبسؤالهم قرروا صابتهم عقب تناولهم وجبة أسماك تم إعدادها بالمنزل ولم يتهمو أحد بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجارى العرض على النيابة العامة.







أصيب 3 أشخاص بتسمم وقئ على أثر تناول وجبة أسماك داخل المنزل بقرية البيلوق التابعة لمركز أجا فى محافظة الدقهلية.