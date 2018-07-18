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العثور على طفلة لقيطة عمرها شهر في بلقاس

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:42 م
العثور على طفلة لقيطة عمرها شهر في بلقاس
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سالى رضوان
 
شهدت مدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، عثور عامل على طفلة لقيطة أمام مسجد.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث النائية يفيد بعثور مواطن على طفلة لقيطة.

وبالفحث تبين عثور المواطن رضا ع م 30 سنة عامل ومقيم عزبة صبحى دائرة المركز على طفلة حديثة الولادة ملفوفة بشال أبيض أمام مسجد الزهراء ببندر بلقاس.

ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد بأن الطفلة بحالة جيدة والحبل السرى مربوط وتبلغ من العمر حوالى شهر ولاتوجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجارى العرض على النيابة العامة، وتكثف مباحث الدقهلية جهودها لكشف غموض الواقعة.
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