مصرع مواطن أثناء سيره بالشارع في طلخا



وانتقلت قوة أمنية برئاسة الراشد أحمد شبانة وبالفحص تبين مصرع محمود م 39 سنة عامل ومقيم بندر طلخا وتم نقله لمستشفى الطوارئ.





وبسؤال شقيق المتوفى قرر أن شقيقه يعاني من مرض ضغط الدم وأثناء سيره سقط على الأرض مغشيا عليه ولقى مصرعه، ولم يتهم أحد بذلك.





وورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولاتوجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجاري العرض على النيابة العامة.



شهدت مدينة طلخا فى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرع شخص أثناء سيره بشارع صلاح سالم على إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهليى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بشارع صلاح سالم.