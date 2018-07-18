التحفظ على عامل استخرج شهادة وفاة "مزورة" لنجله لخوض اختبارات "مصر المقاصة" بالشرقية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، على عامل؛ لقيامه باستخرج شهادة وفاة "مزورة" لنجله وإعادة قيده بتاريخ ميلاد جديد، كي تمكن من خوض اختبارات الناشئين بنادي "مصر المقاصة" لكرة القدم.



كان "محمد.م.ال.س" عامل، مُقيم بدائرة مركز بلبيس، تقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية، لإعادة قيد نجله "س" واستخراج بطاقة رقم قومي له، حيث تبين قيام الأب باستخراج شهادة وفاة لنجله، موثقة بختم النسر، والتي كان مُثبت خلالها أنه مواليد 1997، فيما طلب إعادة قيد نجله واستخراج شهادة ميلاد جديدة تفيد بأنه مواليد 2001، ليصبح عمر الولد 17 سنة بدلًا من 21، كي يتمكن من خوض اختبارات الناشئين بنادي "مصر المقاصة" لكرة القدم.



تم التحفظ على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6384 إداري بلبيس لسنة 2018.