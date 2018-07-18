أبرزها "محاكمة عاجلة لمأمور جمرك بسفاجا".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدةوحزينة، أبرزها؛ توقف حركة المرور بسبب تصادم سيارتين أعلى كوبري أكتوبر، فضلًا عن إحالة مأمور تعريفة جمركية بسفاجا للمحاكمة العاجلة لاتهامه بتهريب كمية من العطور والسجائر خارج الدائرة الجمركية.





توقف حركة المرور بسبب تصادم سيارتين أعلى كوبري أكتوبر

أصيب شخص بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكي بمطلع كوبري أكتوبر، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من العروبة حتى صلاح سالم، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.





تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى كوبري أكتوبر بحادث مروري تسبب في كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.





طلاب الثانوية العامة المتظلمون يطلعون على كراسة الإجابة بالكنترولات

بينما بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة لكتابة الطالب لملاحظاته التي يكتشفها خلال فحص الورقة، حيث يسمح للطالب وولى أمره الدخول إلى الكنترول دون اصطحاب معلم المادة، على أن تستقبل الكنترولات للطلاب من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن جميع نماذج الأسئلة (أ- ب-ج- د) وإجاباتها النموذجية سيتم تحميلها كاملة على موقع الوزارة، مع اعتبار نموذج الإجابة الذى سيحمل على موقع الوزارة هو النموذج الذى تم التصحيح في ضوئه؛ وذلك ليستطيع الطالب استيضاح جميع النقاط المراد التظلم فيها.





وأكدت الوزارة، أن الطالب المتظلم يحضر إلى لجنة التظلم ومعه ولى أمره فقط وليس مدرس المادة، مضيفًا أن كل طالب له حق سيحصل عليه كاملًا، وإذا كان الطالب جاوب على السؤال إجابتين صحيحتين يصحح الاثنين، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى.





وشددت على أهمية الرد على الملاحظات في التظلمات بصورة تفصيلية، وواقعية من أصل إجابة الطالب؛ وذلك لكي يتم التأكيد على النقاط المراد الرد عليها في التظلم، مؤكداً أهمية قراءة الملحوظة التي كتبها الطالب بخط يده بعناية، ليكون الرد عليها دقيق للغاية.





إحالة مأمور جمرك بسفاجا للمحاكمة العاجلة

فيما أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مأمور تعريفة جمركية بسفاجا للمحاكمة العاجلة لاتهامه بتهريب كمية من العطور والسجائر والأجهزة خارج الدائرة الجمركية.





انتهت تحقيقات النيابة الإدارية بالغردقة، والتي باشرها محمود صلاح نايل، رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار إسلام مقلد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة الغردقة، من قيام المتهم بالاتفاق مع مستخلص جمركي بالخروج بسيارته الملاكي وبحوزته بعض الأجهزة والأدوات والعطور والسجائر المستوردة وهاتف محمول ومحاولة إخراجها خارج الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم المستحقة للدولة وذلك بعد أن اشتراها من السوق الحرة داخل الدائرة الجمركية.





تبين من التحقيقات أنه تم ضبط المستخلص الجمركي حال خروجه بمعرفة الشرطة وأقر على الفور بأن المضبوطات تخص المتهم الذي اعترف فور استدعائه بملكيته لها وسدد الرسوم المقررة والغرامة المحددة.





واعترف المتهم بشراء تلك الأصناف من السوق الحرة رغم حظر القانون ذلك على من يعمل في وظيفته وبالمغايرة لما قرره في تحقيقات الشئون القانونية والتي أقر فيها بشراء تلك الاصناف من محل خارج الميناء.









وتم تحرير محضر تهرب جمركي ضد المتهم المذكور، حيث قرر مدير ادارة المنافذ الجمركية تحرير مذكرة بالواقعة وانتهت جمارك سفاجا إلى إحالة الأوراق للنيابة الإدارية بالغردقة.





كما أمرت النيابة انفاذا للقانون بعدم قبول استقالة المتهم أو ترقيته حتى صدور حكم في الدعوى.





300 ألف جنيه رسوم انتقال لاعبي الطائرة

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة خالد ناصف سليم عن تحديد مبلغ بقيمة 300 ألف جنيه رسوم انتقال اللاعبين للدرجة الأولى والسيدات.





كما قرر مسئولو اتحاد الطائرة أن يتم تسديد 50% من عقد كل لاعب عن كل موسم اعتبارًا من موسم 2018 / 2019 وما يليه من مواسم تفوق قيمتها لـ50 ألف جنيه، وفيما دون ذلك يعفى من النسبة.



