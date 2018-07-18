الأهلي يتجمل: ولو.. هدفنا اللقب الإفريقي ومونديال الأندية





وجه محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر للاعبي الفريق بعد الفوز على تاونشيب البتسواني بثلاثية نظيفة أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وأضاف يوسف: الفوز على تاونشيب خطوة مهمة للغاية لتصحيح مسار الفريق في منافسات المجموعة، خاصة أن حصد النقاط الثلاث دفعنا للقفز إلى المركز الثاني بعدما كان الفريق في المركز الأخير بالمجموعة قبل لقاء الأمس.





وأوضح يوسف أن لاعبي الأهلي دائما على قدر المسئولية وقدموا مباراة جيدة رغم أننا في بداية الموسم، مؤكدًا أن الفريق حصد العديد من المكاسب من الفوز أمس ووضع قدمه على الطريق الصحيح نحو الحصول على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.





وذكر المدرب العام للفريق أن الجهاز الفني نجح في التعامل مع الظروف التي تسلم فيها المهمة بداية من خوض فترة الإعداد الأولى دون الدوليين؛ لتواجدهم في معسكر المنتخب، فضلا عن تأخر انضمامهم أيضا إلى معسكر كرواتيا الذي افتقد الفريق أيضا فيه لجهود مروان محسن، حيث اكتملت الصفوف تماما للمرة الأولى في أول مران بالقاهرة عقب العودة من كرواتيا وذلك بانضمام ساليف كوليبالي ومروان محسن.





وأشار يوسف إلى أن القادم سيكون أفضل، خاصة في ظل رغبة الجميع لمواصلة مشوار إفريقيا بنجاح لتحقيق اللقب من جديد والتأهل إلى مونديال الأندية.



