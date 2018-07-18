إماراتي مشارك في منتدى السلام: يعمل على مد جسور التواصل والسلام

قال خليفة خالد -17 عاما-من دولة الإمارات أحد الشباب المشاركين في فعاليات "منتدى شباب صناع السلام"، الذي ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وأسقفية كانتربري البريطانية، إن المنتدى فريد من نوعه جمع شباب من مختلف الأديان و اللغات و الثقافات لا يسعنا القول إلا انه خطوة أولى لغد أكثر تعايش و سلام.





وأضاف الشاب الإماراتي في تصريحات خاصة: "أشعر بالفخر و السعادة لوجودي في هذا المؤتمر كما أني عشت على ارض الواقع معنى التسامح و التعايش والحوار والسلام"، مشيرا إلى أن المنتدى ساهم في تعزيز ثقافة الحوار لدي و تقبلي للآخر و الإستماع للجميع و الحرص على بناء علاقات ومد جسور التواصل والسلام.





وأكد أنه بجهود الازهر والكنيسة وبهمة الشباب سنحقق كافة المخرجات و التوصيات من المنتدى لأننا في زمن نحتاج فيه إلا مساحة من الحوار بحكمة رجال الدين و عمل الشباب.



