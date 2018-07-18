ماتويدي: رونالدو أفضل لاعب على كوكب الأرض.. ولكن





وصف بليز ماتويدي، لاعب منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو زميله الجديد في الفريق أنه أفضل لاعب على كوكب الأرض.





وقال ماتويدي، خلال حديثه لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت": "كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب على كوكب الأرض، وسيلعب معنا بشكل رائع".





وأضاف ماتويدي: "بالطبع بالنسبة له أيضًا، لكنه سوف يتقاسم غرفة الملابس مع بطل العالم.. قبل عامين تمكن من هزيمتي في النهائي بباريس، لكن صحيح أن كأس العالم أكبر من بطولة أمم أوروبا".





وأكد ماتويدي أنه يشعر بالسعادة والرضى بما فعله النادي بالتعاقد مع رونالدو وهو أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي.





وأشار "ماتويدي" إلى أنه تلقى العديد من رسائل التهنئة من زملائه في فريق يوفنتوس بعد التتويج مع فرنسا ببطولة كأس العالم 2018، وكانت أول رسالة أتت له من المغربي "مهدي بن عطية" ومن ثم الصربي "ميراليم بيانيتش".



