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هاريسون فورد على أعتاب تقديم فيلم عن رواية "نداء البرية"

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:04 ص
هاريسون فورد على أعتاب تقديم فيلم عن رواية نداء البرية
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الفجر الفني
 

 كشفت صحيفة "الديلي ميل" أن النجم الأميركي هاريسون فورد دخل في محادثات مع استوديو 20th Century Fox لتقديم فيلم عن رواية جاك لندن نداء البرية.

الرواية تم طرحها في عام 1903 وتتحدث عن موجة الهجرة إلى منطقة كلوندايك في يوكون بشمال غرب كندا بين عامي 1896 و1899.

وقد أشارت تقارير صحفية أجنبية أن "استوديو ديزني" أرجأ إصدار الجزء الخامس من سلسلة إنديانا جونز الذي يقدّمه هاريسون فورد إلى سنة 2021 مما يعني أن الأخير يستطيع العمل في أي مشروع تمثيلي آخر حاليًا.

الفيلم سيتولى إخراجه “كريس ساندرز” الذي سبق له أن أخرج أفلام رسوم متحركة عدّة ومنها The Croods ،How To Train Your Dragon وLilo & Stitch على أن ينطلق تصويره في أواخر العام الجاري.

الجدير بالذكر أن رواية “نداء البرية ” قدمت على الشاشة الكبيرة للمرّة الأولى في عام 1935 من بطولة كلارك جيبل والمرة الثانية في عام 1972 من بطولة شارلتون هيستون.

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