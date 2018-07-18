قاسم باشا: تريزيجيه لن يرحل.. يريدنا ونريده

أكد نورسال بيلجين المدير الرياضي لنادي قاسم باشا التركي أن المصري محمود حسن تريزيجيه يرغب فى البقاء رغم ما يثار عن رحيله.





وقال نورسال بيلجين في تصريحات لوسائل الإعلام التركية: " تريزيجيه يريد البقاء ونحن كذلك لذلك ننتظر منه موسماً استثنائياً آخر".





وأضاف: "احتمالات رحيل تريزيجيه تتضاءل يوما بعد يوم رغم الأندية التي تتطلع لضمه خلال الانتقالات الصيفية".











