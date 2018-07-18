عاجل.. المؤبد لـ16 متهما وبراءة 37 آخرين في استهداف رجال الأمن

أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية حكمها علي 55 متهماً من بينهم القيادي الإخوانى المتوفى محمد كمال و54 من أعضاء الجماعة في القضية رقم 185 لسنة 2016 والمتهمين فيها بتكوين عصابة مسلحة للتعدى على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش واقتحام جراج شركة العامرية للبترول.





وعاقبت المحكمة 16 متهماً بالسجن المؤبد وعاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 15 عام وقضت بانقضاء الدعوي الجنائية للقيادي محمد محمد محمد كمال لوفاته وقضت ببراءة 37 متهماً اخرين من التهم المنسوبة اليهم وعدم اختصاصها بنظر محاكمتهم وامرت باحالتهم لمحكمة الجنايات العادية.





وجاءت اسماء المحكوم عليهم حسب ترتيب قرار الاحالة كالآتي : ١- محمد محمد كمال

انقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة.





٢- نزيه علي محمد

براءة وعدم اختصاص





٣- عباس قباري عباس

براءة وعدم اختصاص





٤- بسام محمد سليمان

براءة وعدم اختصاص .





٥- سيد ابا الحسن محمد.

براءة وعدم اختصاص





٦- أمير محمود عبده

براءة وعدم اختصاص





٧- كريم صادق سعد.

مؤبد.





٨- اسامة مصطفي محمد.

مؤبد.





٩- مصطفي صلاح الدين همام.

مؤبد.





١٠- السيد محمد السيد عبد الموجود.

براءة وعدم اختصاص





١١- صفوت ابراهيم احمد

مؤبد





١٢- محمد عبد الحكم علي

مؤبد





١٣- صالح مححد بسطاوي.

براءة وعدم اختصاص





١٤- محمد شكري ابراهيم

مؤبد





١٥- رجب منصور محمد.

براءة وعدم اختصاص





١٦- محمد علي انور

براءة وعدم اختصاص





١٧- يوسف السيد فرج.

براءة وعدم اختصاص





١٨- ابراهيم محمد العزب.

براءة وعدم اختصاص





١٩- احمد مححد عبد الله عبد اللطيف.

براءة وعدم اختصاص





٢٠- عبد الله السيد الليبي بدري.

براءة وعدم اختصاص





٢١- احمد خلف صديق احمد

براءة وعدم اختصاص





٢٢- بلال مجدي مححد صلاح.

براءة وعدم اختصاص





٢٣- محمد ابو زيد محمد

براءة وعدم اختصاص





٢٤- اشرف مححد شحاتة.

براءة وعدم اختصاص





٢٥- أيمن عبد اللطيف عبد القادر.

براءة وعدم اختصاص





٢٦- وائل محمد عطا سيد

مؤبد.





٢٧- احمد راغب عبد ربه.

. براءة وعدم اختصاص





٢٨- اسلام احمد خميس

براءة وعدم اختصاص





٢٩- عبد الرحمن شكري ابراهيم

١٥ سنة.





٣٠- عبد المؤمن نصر قطب.

١٥ سنة.





٣١- احمد مصطفي عيد.

مؤبد.





٣٢- محمد احمد محمد ابراهيم.

مؤبد.





٣٣- وائل حامد جابر.

براءة وعدم اختصاص





٣٤- أنس مجدي منير.

براءة وعدم اختصاص





٣٥- يوسف نجاح الدين احمد.

براءة وعدم اختصاص





٣٦- يحي عبد المنعم محمد.

براءة وعدم اختصاص





٣٧- ماهر مصطفي حسين.

براءة وعدم اختصاص





٣٨- علي حسن علي جمعة.

براءة وعدم اختصاص





٣٩- عبد الله رأفت احمد

براءة وعدم اختصاص





٤٠- عبد الرحمن رأفت احمد.

براءة وعدم اختصاص





٤١- محمد هشام سيف الدين.

براءة وعدم اختصاص





٤٢- السيد ابراهيم محمد ابراهيم.

براءة وعدم اختصاص





٤٣- احمد رضا نصر سنوسي.

براءة وعدم اختصاص





٤٤- محمد بسيوني عطية.

براءة وعدم اختصاص





٤٥- بلال احمد حسين احمد

براءة وعدم اختصاص





٤٦- محمد خالد محمد احمد.

براءة وعدم اختصاص





٤٧- محمود اسماعيل علي اسماعيل.

براءة وعدم اختصاص





٤٨- عبد الرحمن علي عبد العليم.

براءة وعدم اختصاص





٤٩- اسلام محمد السيد خلاف.

مؤبد.





٥٠- احمد الشحات هاشم

مؤبد.





٥١- حسام حسن حسين منصور.

براءة وعدم اختصاص





٥٢- ادهم ايمن علي

مؤبد.





٥٣- محمد علي توفيق

مؤبد.





٥٤- محمد خالد

مؤبد.





٥٥-

مؤبد.





٥٦-

مؤبد.









وجاءت الاتهامات في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمي العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق اغراضهم.





كما كشفت التحقيقات أن القيادي الإخوانى محمد كمال - سبق تصفيته قبل أيام - و13 آخرين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.





ووجهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين، بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.





وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بأمينه وتهديهم بالأسلحة النارية، واشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج.



