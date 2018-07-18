وزيرة التخطيط: مصر من أوائل الدول التي لديها أجندة متوافقة مع الأهداف الأممية

أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أن المنتدى السياسي للتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك الهدف منه تقدم الدول بتقارير اختيارية حول ما حققته من أهداف التنمية المستدامة، ومصر من أوائل الدول التي لديها اجندة خاصة متوافقة مع الاهداف الأممية وبالتالي كان من اللازم التقدم بهذا التقرير للتأكيد على الالتزام به.



