وزيرة التخطيط: مصر من أوائل الدول التي لديها أجندة متوافقة مع الأهداف الأممية
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:03 ص
ندى محمد
أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أن المنتدى السياسي للتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك الهدف منه تقدم الدول بتقارير اختيارية حول ما حققته من أهداف التنمية المستدامة، ومصر من أوائل الدول التي لديها اجندة خاصة متوافقة مع الاهداف الأممية وبالتالي كان من اللازم التقدم بهذا التقرير للتأكيد على الالتزام به.
وأضافت في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه يجري التفاوض مع الأمم المتحدة على مشروعات مصر، خاصة مع وجود مشاريع في مجالات مختلفة على مستوى محافظات الدولة.
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