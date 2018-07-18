طريقة عمل فاهيتا السجق

المقادير:



- سجق: نصف كيلو

- البصل: 1 حبة (متوسط الحجم)

- الفلفل الأصفر: 1 حبة

- الفلفل الأحمر: 1 حبة

- الفلفل الأخضر: 1 حبة

- الزيت: ربع كوب

- عصير الليمون: 3 ملاعق كبيرة

- الكاتشاب: 2 ملعقة كبيرة

- النشاء: نصف ملعقة كبيرة

- سكر: نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا: نصف ملعقة صغيرة

- الكمون: نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر: نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة

- بودرة البصل: نصف ملعقة صغيرة

- ملح: حسب الرغبة

- فلفل أسود: حسب الرغبة





طريقة التحضير:



1- اقلي السجق بطريقة خفيفة إلى أن يتحمر، ثم قطّعيه إلى شرائح سميكة.



2- في مقلاة أخرى، ضعي القليل من الزيت وقلّي البصل إلى أن يذبل، ومن ثم أضيفي إليه الفلفل الملوّن المقطع بأنواعه الثلاثة، وقلّبي جيدًا حتى يذبل أيضًا.



3- ضعي السجق مع المكوّنات السابقة على النار واتركيه حتى ينضج تمامًا.



4- أضيفي الكاتشاب وعصير الليمون والنشا والسكر والبابريكا والفلفل الحار والثوم والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود، وقلّبي جيدًا حتى تتجانس المكوّنات في ما بينها وتنضج تمامًا.



5- ضعي القليل من الماء حتى يتشرب البهارات كلها، واتركيه مدة 10 دقائق على النار ومن ثم حضّري ساندويشات فاهيتا السجق.

