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طريقة عمل فاهيتا السجق

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:01 ص
طريقة عمل فاهيتا السجق
فاهيتا السجق - أرشيفية
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المقادير:

- سجق: نصف كيلو
- البصل: 1 حبة (متوسط الحجم)
- الفلفل الأصفر: 1 حبة
- الفلفل الأحمر: 1 حبة
- الفلفل الأخضر: 1 حبة
- الزيت: ربع كوب
- عصير الليمون: 3 ملاعق كبيرة
- الكاتشاب: 2 ملعقة كبيرة
- النشاء: نصف ملعقة كبيرة
- سكر: نصف ملعقة صغيرة
- بابريكا: نصف ملعقة صغيرة
- الكمون: نصف ملعقة صغيرة
- الفلفل الأحمر: نصف ملعقة صغيرة
- بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة
- بودرة البصل: نصف ملعقة صغيرة
- ملح: حسب الرغبة
- فلفل أسود: حسب الرغبة


طريقة التحضير:

1- اقلي السجق بطريقة خفيفة إلى أن يتحمر، ثم قطّعيه إلى شرائح سميكة.

2- في مقلاة أخرى، ضعي القليل من الزيت وقلّي البصل إلى أن يذبل، ومن ثم أضيفي إليه الفلفل الملوّن المقطع بأنواعه الثلاثة، وقلّبي جيدًا حتى يذبل أيضًا.

3- ضعي السجق مع المكوّنات السابقة على النار واتركيه حتى ينضج تمامًا.

4- أضيفي الكاتشاب وعصير الليمون والنشا والسكر والبابريكا والفلفل الحار والثوم والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود، وقلّبي جيدًا حتى تتجانس المكوّنات في ما بينها وتنضج تمامًا.

5- ضعي القليل من الماء حتى يتشرب البهارات كلها، واتركيه مدة 10 دقائق على النار ومن ثم حضّري ساندويشات فاهيتا السجق.
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