كشف غموض خطف فتاة بالمنوفية وطلب فدية نصف مليون جنيه

تقدم رجل يُدعى (م.هـ.ع.ا - سن 61) بالمعاش ومقيم مدينة منوف، بخروج كريمته "ش" سن 18 طالبة بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بشبرا الخيمة بالقليوبية "للتدريب الصيفي"، والمقرر عودتها بتاريخ 16 الجاري، وحال قيامه بالاتصال على هاتفها فوجىء برد شخص مجهول أخبره بقيامه بخطفها وطلب فدية 500 ألف جنيها.



وجهت مديرية أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث، ضم ضباط الإدارة وضباط وحدة مباحث قسم شرطة منوف، وتنسيقًا مع فرع الأمن العام بالمنوفية، وتم وضع خطة بحث لسرعة كشف غموض الحادث، وتوصلت جهود فريق البحث إلى عدم صحة الواقعة.



وتبين أن المذكورة متواجدة بمدينة منوف طرف صديقتها (د.م.س - سن 18 طالبة)، وباستدعاء الأخيرة أقرت بصحة التحريات، وأضافت بأنها طلبت من خطيبها (م.ا.س - سن 20) عامل ومقيم بذات الناحية، الرد على المُبلغ وطلب الفدية منه بناءً على رغبة خطيبته.



وبمواجهة كلًا من خطيب المذكورة والمتغيبة، اعترفا بمضمون ما جاء وأضافت الأخيرة بقيامها بترك المنزل لوجود خلافات مع أهليتها، وأنها افتعلت واقعة الخطف بالاستعانة بصديقتها وخطيبها بقصد تبرير غيابها عن المنزل، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1889 إدارى قسم منوف لسنة 2018م.