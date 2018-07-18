النقل توضح موقف عرفات من زيادة اسعار تذكرة السكة الحديد

نفى محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل تصريحات منسوبة للدكتور هشام عرفات وزير النقل تشير إلى أن وضع السكة الحديد أصبح صعبا وانه سيتم رفع سعر التذكرة حيث اوضح عز ان هذا الخبر عار تماما من الصحة مؤكدا ان الدكتور هشام عرفات وزير النقل أعلن عدة مرات انه لا زيادة في تذاكر السكك الحديدية الا بعد تحسين الخدمة على الرغم من ضعف قيمة التذكرة بالمقارنة بتكلفة التشغيل والصيانة وتكلفة قطع الغيار وتكلفة خطط التطوير التي يتم تنفيذها لإحداث نقلة نوعية في منظومة السكك الحديدية



وأضاف عز أن حوادث القطارات تحدث في كل الدول حتى ممن قامت بتطوير وتحديث شبكات وخطوط السكك الحديدية بها مشيرا الى ان السكك الحديدية مازالات من أكثر وسائل المواصلات أمنا منوها الى أن هناك خطة تطوير كبيرة تقوم بها وزارة النقل لإحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا تشتمل على تطوير اسطول الوحدات المتحركة ( توريد عدد 1300 عربة حديثة

وتوريد عدد 100 جرار حديث ( GE ) اعتباراً من منتصف 2019 وتأهيل عدد 81 جرار اعتباراً من نوفمبر 2018 وتوفير قطع الغيار بتكلفة اجمالية 575 مليون دولار - شراء عدد 100 جرار جديد بتمويل من بنك التنمية وإعادة الإعمار EBRD بتكلفة 290 مليون دولار .



وكذلك تصنيع وتوريد عدد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من خلال الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 543 مليون جنيه ضمن خطة الوزارة لتدعيم اسطول عربات بضائع السكك الحديدية

ب٨٠٠ عربة جديدة ) بالاضافة الى تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة ١٧ مليار جنيه

( خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم ،وخط بنى سويف / أسيوط بطول 250 كم، وخط بنها / بورسعيد ووصلة الزقازيق / أبو كبير بطول 214 كم ، وخط أسيوط / نجع حمادي بطول 180 كم ، وخط طنطا / المنصورة / دمياط بطول 119 كم ، وخط نجع حمادي / الأقصر بطول 118 كم



مختتما أن هناك مشروعات انشاء خطوط جديدة لخدمة نقل البضائع بالسكك الحديدية ومن أهمها (انشاء خط الروبيكى / العاشر / بلبيس بطول حوالي 70 كم بتكلفة تتجاوز 10 مليار لاعتمادها على الجر الكهربي وامتدادا للقطار الكهربائي السلام العاصمة الادارية الجديدة ،بالاضافة الى انشاء خط المناشى / 6 أكتوبر بطول 60 كم وتكلفة 2.4 مليار جنيه .

بالاضافة الى البدء في انشاء خط القطار الكهربائي عالي السرعة للركاب والبضائع ( السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين ) بطول حوالي 500 كم بالتعاون مع وزارة السكان. ن



كما يتم دعم شبكة الخطوط الحالية حيث يتم تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي 10 00 كم وتكلفة 6 مليار جنيه، وكذلك استكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية و استكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري