قبل ساعات قليلة من وفاته.. تحتفل مع والدها المحتضر بحفل زفافها (فيديو)





قامت أمريكية تدعى ميريديث بارنيل، وتبلغ من العمر 35 عام، بتنظيم ما يشبه باحتفالية حفل زفاف بسيطة من أجل والدها لين (Lynn) وهو من كرنيليوس في ولاية كاليفورنيا، بسبب تدهور حالته الصحية ودخوله في مرحلة الاحتضار، وبذلك حققت ميريديث حلم والدها بمشاهدة ابنته بفستان الزفاف والتواجد في يومها المميز.ولقد توفي لين بعد يومين فقط من حفل الزفاف المصغر، الذي نظمته ابنته ميريديث من أجله، وبعد صراع مع نوع مميت من مرض سرطان البروستاتا استمر لمدة 12 عام.ميريديث كانت قد استعارت فستان الزفاف الأبيض من صديقة لها تمتلك متجر لفساتين الزفاف، وبدأت في تنفيذ خطتها بالاحتفال بزفافها بصحبة والدها بعد أن أخبرها الأطباء أن والدها لم يعد لديه سوى أيام قليلة قبل وفاته، وفاجأت ميريديث والدها الذي كان يجلس على مقعد متحرك في غرفة المعيشة في منزل الأسرة بالظهور أمامه بفستان الزفاف، قبل أن تدعوه للرقص معها رقصة العروس الأولى مع والدها في حفل الزفاف على أنغام أغنية " Daughters" لجون ماير (John Mayer) بينما تقوم الكاميرا التي أعدتها سابقا في تصوير هذا المشهد المؤثر، ولقد أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته ميريديث فيما بعد والد ميريديث وهو يبكي تأثرا.ميريديث بارنيل وهي تعمل مصورة محترفة لم تتزوج في الحقيقة إلى بعد ثلاثة سنوات من وفاة والدها، ولكن والدها كان حاضرا في حفل زفافها كما كان يتمنى بالرغم من وفاته قبلها بثلاثة سنوات، وذلك لأن ميريديث كانت قد قامت بتصوير حفل الزفاف الافتراضي الذي أقامته من أجل والدها والذي قامت بعرضه في يوم حفل زفافها الفعلي.مقطع الفيديو تم تصويره في يوم 3 إبريل في عام 2015 وقبل يومين فقط من وفاة والدها، ولكن ميريديث لم تقم بنشر مقطع الفيديو إلا مؤخرا، وعرض مقطع الفيديو في حفل زفافها على بريان كافانوه (Bryan Kavanaugh).