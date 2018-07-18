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سعر الدولار اليوم 18-7-2018 وارتفاع العملة الأمريكية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:57 ص
سعر الدولار اليوم 18-7-2018 وارتفاع العملة الأمريكية
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استقرت اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-7-2018، وذلك بعد ارتفاعها أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية أمس.

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي إلى 17.85 جنيه و17.95 جنيه، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.

واستقر سعر الدولار في تعاملات اليوم، في بنوك كريدي أجريكول، والبركة مصر، وأبو ظبي الإسلامي، عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار على مستوياته في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.
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