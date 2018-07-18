الجبلاية: استشرنا "عالميين" في مدرب المنتخب وعقده لمونديال 2022

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن جميع أعضاء مجلس الإدارة لديهم سير ذاتية لمدربين لقيادة منتخب مصر





وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الاتجاه الأقرب للأجانب، لكن الأمر مفتوح للجميع والكل لديه فرص سواء مدرب وطني أو أجنبي".





وأردف: "الأسبوع المقبل سيتم تحديد أمر المدير الفني للمنتخب الوطني، وهناك بالفعل حدثت لقاءات مباشرة مع بعض المدربين، بجانب الحصول على رأي بعض النجوم العالميين خلال كأس العالم.. اتفقنا في المجلس على أن يكون عقد المدير الفني الجديد حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2022 أو حتى نهاية البطولة".



