اتحاد الكرة: أصعب جدول للدوري في 2019

قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الموسم المقبل من الدوري المصري سيكون صعبًا للغاية، نظرًا للارتباطات الكثيرة من بطولة إفريقية وعربية وتداخل المواعيد.





وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "قرار تغيير مواعيد بطولات الاتحاد الإفريقي سواء للأندية أو المنتخبات، ضغط جدول الدوري بشكل كبير".





وأردف: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، يبذل جهودًا كبيرة لوضع جدول يناسب الجميع مع مراعاة الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية والعربية".





وأكمل: "أيضا هناك جدول دوري القسم الثاني والذي سيقام هذا الموسم لأخر مرة بنظام الثلاث مجموعات، على أن يعود لدوري المجموعة الواحدة من الموسم الذي يليه".



