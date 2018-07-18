القنصلية المصرية في جدة تنهي قضية "الحاجة سعدية".. وإعادتها للوطن اليوم

تمكنت القنصلية العامة فى جدة من إنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الحاجة سعدية عبد السلام والسيد تامر محمد عثمان، ومن المنتظر عودتهما إلى أرض الوطن مساء اليوم الأربعاء.





وتوجهت القنصلية العامة فى جدة بالشكر إلى كافة الجهات الرسمية في مصر والسعودية، خاصة أجهزة النيابة العامة في البلدين، التى تعاونت لإظهار الحق وإنهاء القضية.





وأكدت وزارة الخارجية المصرية والقنصلية العامة في جدة، أنها لا تألو جهدا فى مساعدة ونصرة كل أبناء الجالية المصرية الكرام، فإننا نجدد المناشدة بضرورة الإلتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها فى المملكة العربية السعودية، وتهيب بالمواطنين بعدم حمل أو نقل أي أغراض لا تخصهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.



