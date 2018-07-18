ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القنصلية المصرية في جدة تنهي قضية "الحاجة سعدية".. وإعادتها للوطن اليوم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:40 ص
القنصلية المصرية في جدة تنهي قضية الحاجة سعدية.. وإعادتها للوطن اليوم
الحاجة سعدية عبد السلام - أرشيفية
طباعة
 
تمكنت القنصلية العامة فى جدة من إنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الحاجة سعدية عبد السلام والسيد تامر محمد عثمان، ومن المنتظر عودتهما إلى أرض الوطن مساء اليوم الأربعاء.

وتوجهت القنصلية العامة فى جدة بالشكر إلى كافة الجهات الرسمية في مصر والسعودية، خاصة أجهزة النيابة العامة في البلدين، التى تعاونت لإظهار الحق وإنهاء القضية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية والقنصلية العامة في جدة، أنها لا تألو جهدا فى مساعدة ونصرة كل أبناء الجالية المصرية الكرام، فإننا نجدد المناشدة بضرورة الإلتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها فى المملكة العربية السعودية، وتهيب بالمواطنين بعدم حمل أو نقل أي أغراض لا تخصهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن القنصلية العامة في جدة تابعت قضية المواطنة المصرية فور إبلاغها بالواقعة ومنذ إلقاء القبض عليها يوم 20 مارس الماضي، حيث تم زيارتها بإنتظام من قبل القنصلية في مقر إحتجازها وتمكينها من الاتصال بذويها، إلى أن تم الإفراج عنها يوم ٣٠ أبريل الماضى، فضلا عن التأكد من استقرار حالتها الصحية، كما قدمت القنصلية العامة فى جدة كافة التسهيلات اللازمة لها لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
المزيد عن: وزارة الخارجية جدة السعودية الحاجاة سعدية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
رايون سبورت - رواندا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/18/2018 10:00:02 AM