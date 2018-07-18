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وفاة شخص بحرائق كاليفورنيا.. وتدمير 12 ألف فدان

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:37 ص
وفاة شخص بحرائق كاليفورنيا.. وتدمير 12 ألف فدان
حرائق غابات فى كاليفورنيا
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خاطر عبادة
 

دمّر حريق شاسع فى شمال كاليفورنيا 50 كيلومتراً "أكثر من 12 ألف فدان"، مما أسفر عن مقتل شخص وتهديد متنزه يوسمايت الوطنى، حسبما ذكرت السلطات، عن شبكة فرانس 24، اليوم.

 

ووفقاً لوكالة مكافحة الحرائق فى كاليفورنيا أن أحد رجال الإطفاء توفى خلال مكافحة الحريق، مضيفة أنّه تم احتواء 5% فقط من حرائق فيرجسون المستعرة فى غابة سييرا نيفادا منذ يوم الجمعة.

وشارك نحو 1500 من رجال الإطفاء فى المنطقة المتضررة، إلاّ التضاريس الوعرة أعاقت أنشطتهم والوصول إلى المنطقة.

 

كما ساعد فى تأجيج الحريق الأشجار الميتة، التى أمدته بوقود هائل، حيث تسببت حرائق العام الماضى فى موت 27 مليون شجرة، في و 62 مليونًا في السابق بعد سنوات من الجفاف، فضلاً عن الأوراق والأعشاب التى جفّت بسبب الحرارة الشديدة.

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