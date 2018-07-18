ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

استقبال تاريخي لـ"إنييستا" في اليابان للعب بفيسيل كوبي (صور)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:36 ص
استقبال تاريخي لـإنييستا في اليابان للعب بفيسيل كوبي (صور)
إنييستا
طباعة
وكالات
 
انضم أندريس إنييستا لاعب الوسط الإسباني، اليوم الأربعاء، لفريقه الجديد، فيسيل كوبي الياباني، حيث سيبدأ موسما جديدا، بعد أن أنهى مشاركته في مونديال روسيا 2018 مع الماتادور.

ووصل إنييستا، الذي كان قد تم الإعلان عن انضمامه للفريق في مايو الماضي، وقدم في مدينة كوبي، يوم 26 من نفس الشهر، لمطار كانساي بمدينة أوساكا، اليوم الأربعاء.

وكان في انتظار الرسام، بصالة الوصول، العشرات من مشجعي فيسيل كوبي، الذين حصلوا على توقيعات من لاعب برشلونة السابق.

ولدى وصوله إلى أوساكا، قال إنييستا "كنت أتشوق للقدوم إلى اليابان، أريد اللعب في أقرب وقت"، وفقا لما نقله نادي فيسيل كوبي.

استقبال تاريخي لـ"إنييستا" في اليابان للعب بفيسيل كوبي (صور)
استقبال تاريخي لـ"إنييستا" في اليابان للعب بفيسيل كوبي (صور)
استقبال تاريخي لـ"إنييستا" في اليابان للعب بفيسيل كوبي (صور)
استقبال تاريخي لـ"إنييستا" في اليابان للعب بفيسيل كوبي (صور)
المزيد عن: فيسيل كوبي برشلونة انييستا اليابان اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
رايون سبورت - رواندا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/18/2018 10:00:02 AM