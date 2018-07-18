استقبال تاريخي لـ"إنييستا" في اليابان للعب بفيسيل كوبي (صور)

انضم أندريس إنييستا لاعب الوسط الإسباني، اليوم الأربعاء، لفريقه الجديد، فيسيل كوبي الياباني، حيث سيبدأ موسما جديدا، بعد أن أنهى مشاركته في مونديال روسيا 2018 مع الماتادور.





ووصل إنييستا، الذي كان قد تم الإعلان عن انضمامه للفريق في مايو الماضي، وقدم في مدينة كوبي، يوم 26 من نفس الشهر، لمطار كانساي بمدينة أوساكا، اليوم الأربعاء.





وكان في انتظار الرسام، بصالة الوصول، العشرات من مشجعي فيسيل كوبي، الذين حصلوا على توقيعات من لاعب برشلونة السابق.





ولدى وصوله إلى أوساكا، قال إنييستا "كنت أتشوق للقدوم إلى اليابان، أريد اللعب في أقرب وقت"، وفقا لما نقله نادي فيسيل كوبي.



