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أفغانستان: اعتقال قائدين بارزين من تنظيم خراسان

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:33 ص
أفغانستان: اعتقال قائدين بارزين من تنظيم خراسان
تنظيم خراسان
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وكالات
 

اعتقلت قوات الأمن الأفغانية زعيمين بارزين من جماعة "خراسان" التابعة لتنظيم داعش في إقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الاربعاء.

 

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان إنه تم اعتقال زعيمي داعش البارزين، خلال عملية بمنطقة "مومند دره".

 

وأضاف البيان أن أحد الزعيمين، اللذين تم اعتقالهما هو رئيس منطقة "مومند دره" في الظل، بالجماعة والذي يدعى حاجي روح الله، المشهور أيضاً باسم خاموش.

 

وأضافت الوزارة أن الزعيم الداعشي الآخر، الذي تم اعتقاله، خلال العملية يدعى هجرت الله،، الذي كان يستعين بمتشددين للجماعة.

 

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها داعش، على التقرير حتى الآن.

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