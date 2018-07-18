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عاجل..اخبار السعودية اليوم | إنجازات قائمة المحترفين في الاتحاد تبهر المشجعين

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:31 ص
عاجل..اخبار السعودية اليوم | إنجازات قائمة المحترفين في الاتحاد تبهر المشجعين
الجماهير الاتحادية
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الفجر السعودي
 

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 أبدت الجماهير الاتحادية إعجابها الشديد بالسير الذاتية للاعبين المحترفين الذين يدخل بهم الفريق الموسم الجديد 2018 – 2019.

 

وضمّ النادي بقيادة المدير الفني رامون دياز عددًا من المحترفين المميزين خلال الانتقالات الصيفية الجارية منهم المغربي كريم الأحمدي، والبرازيلي كارليتو، والبرازيلي فالديفيا، والاسترالي جورمان، والصربي أليسكاندر، بالإضافة إلى التشيلي فيلانويفا.

 

وحصل فيلانويفا على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي الموسم الماضي، فيما كان فالديفيا ضمن أفضل 10 موهوبين في البرازيل خلال 2015.

 

أما كريم الأحمدي فحصل على لقب أفضل لاعب محور بالدوري الهولندي، بينما حصل كارليتو على لقب أفضل ظهير في الدوري البرازيلي العام الماضي، وكذلك أليكساندر على أفضل لاعب في صربيا. ونال الاسترالي جورمان جائزة أفضل لاعب في كوريا خلال 2016.

 

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