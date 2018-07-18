عاجل..اخبار السعودية اليوم | النفط ينخفض وسط قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية

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نزلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما ذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، متحدية توقعات بانخفاضها بشدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 31 سنتاً بما يوازي 0.4 بالمئة إلى 71.85 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0240 بتوقيت جرينتش. وكانت قد ارتفعت 32 سنتاً إلى 72.16 دولاراً للبرميل أمس الثلاثاء، بعد أن بلغت في وقت سابق أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلي 67.72 دولاراً للبرميل. وكانت سجلت عند التسوية في جلسة أمس ارتفاعا قدره سنتان إلى 68.08 دولاراَ للبرميل مبتعدة عن أدنى مستوى لها في نحو شهر.

واستقرت العقود الآجلة لخامي برنت والأمريكي بعد انخفاضهما بشدة يوم الإثنين والأسبوع الماضي مع ظهور أثر تعطل الإمدادات في فنزويلا وتوقع المحللين تراجعا قدره 3.6 مليون برميل في المخزونات الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو.

لكن شبح زيادة الإنتاج عاد سريعاً بعدما ذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام نمت 629 ألف برميل إلى 410.7 مليونًا.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة في الساعة 10:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.