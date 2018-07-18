الإمارات تدعو إلى تعاون دولي أكبر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

دعت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، إلى بذل المزيد من التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال الفعالية الوطنية الرسمية التي استضافتها الإمارات بمقر المنظمة الدولية في نيويورك بشأن موضوع التنمية المستدامة على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

وأكدت لانا زكي نسيبة خلال الفعالية أهمية الشراكات الدولية وسلطت الضوء على العمل الذي تقوم به المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وهي مبادرة أطلقتها دولة الإمارات وتضم نخبة من صانعي القرار في الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من أجل إيجاد الحلول لأهم التحديات العالمية في مجال التنمية.

وذكرت السفيرة نسيبة أن هذه المجالس العالمية مصممة لغرض عقد شراكات بين مختلف القطاعات، وتطوير حلول مبتكرة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية التي تهدف إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن "هذه المجالس تبرز أهمية الشراكات والنتائج الهامة التي يمكننا إنجازها من خلال العمل معا لتحقيق أهداف مشتركة، ونأمل أن تحفز جهود هذه المجالس على العمل لوضع العالم على مسار تحقيق جدول أعمال 2030".

وشارك البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في استضافة هذه الفعالية، والتي حضرها مجموعة متنوعة من المشاركين ضمت ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات العالمية والجهات المعنية من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

وضم وفد الدولة المشارك في المنتدى الدكتورة راضية الهاشمي والدكتور ياسر النقبي من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وميرا الشيخ من دبي الذكية والذين شاركوا في المناقشات التي أدارها مدير مكتب قناة العربية في نيويورك والأمم المتحدة طلال الحاج.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الدكتور عدنان أمين أثناء المناقشات أن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي يجب أن يكون متوافقاً، بشكل وثيق مع نتائج اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، مشيراً إلى أن المجالس العالمية يمكنها المساهمة في التعجيل بإحراز تقدم في مجال الطاقة وفي أهداف المناخ.

من ناحيته أشار جوانغ تشو من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى اعتراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بدولة الإمارات كأكبر دولة مانحة على مستوى العالم في مجال المساعدات والتنمية الدولية خلال العام 2017 حيث ساهمت بنسبة 1.31 % من إجمالي دخلها القومي في صورة مساعدات إنمائية رسمية، مشيداً بتقرير دولة الإمارات حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واصفا إياها "بالتميز في التنفيذ" وشكر الإمارات على ريادتها.

وتم إطلاق تسعة مجالس عالمية أثناء القمة العالمية للحكومات في فبراير (شباط) الماضي، وهو الحدث البارز الذي تميزت دولة الإمارات بتنظيمه كل عام، ويجري العمل حاليا لتشكيل المجالس العالمية الثمانية المتبقية، وسيكون كل مجلس مسؤول عن مجموعة محددة من أهداف التنمية المستدامة ويترأسه شخصية قيادية عالمية من رؤساء الدول والوزراء الحاليين والسابقين والمنظمات الدولية.