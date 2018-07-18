نجم الأهلي: أزمة جديدة تضرب اتحاد الكرة والسبب جهاد جريشة!

كشف الإعلامي إسلام الشاطر أن حدوث صدام مدوي بين رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح والحكم الدولي جهاد جريشة، لعدم تكريم الحكم بالشكل الأمثل، والذي وعد به رئيس لجنة الحكام، وقام بتسليمه مبلغ 25 ألف جنيه فقط، مما أثار غضب الحكم الدولي بشدة.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أنه من الأسباب الرئيسية التى أشعلت الأجواء بين جريشة وعصام عبد الفتاح رفض الأخير احتراف الأخير، لإدارة مباريات في الدوري الصيني، والذي برر رفضه بأن عدم تحكيم جهاد جريشة في الدورى الصيني الأصلح للكرة المصرية والدورى الممتاز المصري.