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بعد أسبوع من طرحها.. "باي باي" لتامر عاشور تقترب من حصد 750 ألف مشاهدة (فيديو)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:40 ص
بعد أسبوع من طرحها.. باي باي لتامر عاشور تقترب من حصد 750 ألف مشاهدة (فيديو)
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الفجر الفني
 

حققت أغنية "باي باي" للمطرب تامر عاشور أكثر من 610,843  مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك منذ طرحها في 10 يوليو الجاري. 


"باي باي" ضمن ألبوم "خيالي" الذي طرحه عاشور مؤخرًا، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع النابلسى.

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