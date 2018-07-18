شيرين تحيي حفل عيد الأضحى في لندن.. تعرف على التفاصيل





تحيي المطربة شيرين عبد الوهاب، حفلًا غنائيًا في العاصمة البريطانية لندن يوم 25 أغسطس المقبل على هامش الاحتفالات بعيد الأضحى.

ومن المقرر أن تقدم شيرين، خلال الحفل باقة من أغانيها الشهيرة من بينها "أنا كلي ملكك"، "مشاعر"، "كده"، وغيرها.