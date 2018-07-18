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استقرار أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بمحافظة الإسماعيلية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:16 ص
استقرار أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بمحافظة الإسماعيلية
أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استقرارًا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو التين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة 8 جنيهات للكيلو، والرمان 7 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 7 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 8 جنيهًا للكيلو، والموز 6 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 9 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي 15 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 3 جنيهات للكيلو، والمشمش 9 جنيهات للكيلو، والخوخ 5 جنيهات للكيلو.
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