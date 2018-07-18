البطاطس تسجل 7 جنيهات في أسواق الإسماعيلية



وبلغ سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات، الخيار 7 جنيهات، الثوم 10 جنيه، والفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، الكوسة 7 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 5 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.



شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البطاطس 7 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 4 إلي 6 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات، البامية 6 جنيهات، الليمون ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو.