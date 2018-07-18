الشاطر: السويدي اريكسون الأقرب لتدريب المنتخب

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن اتفاق مسئولي اتحاد كرة القدم المصري مع السويدي سفين جوران إريكسون، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا لخلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة .

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء أن عضو بمجلس الإدارة لاتحاد الكرة قاد المفاوضات مع المدرب السويدي حيث قاد المفاوضات بجانب رئيس الجبلاية المهندس هانى أبو ريدة حيث طلب المدرب اريكسون مبلغ مالي كبير وتم الاتفاق معه على منحه 3 مليون دولار سنويا.