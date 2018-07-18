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انخفاض أسعار الأسماك اليوم الأربعاء بمحافظة الإسماعيلية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:09 ص
انخفاض أسعار الأسماك اليوم الأربعاء بمحافظة الإسماعيلية
أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الأسماك في أسواق، محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، انخفاض في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البلطي ما بين 25 إلى 30 جنيها، والبوري بين 35 إلى 45 جنيها، والماكريل 25 جنيها، والمرجان 40 جنيها، والفيليه 50 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك المكرونة البلدي 40 جنيها، والكابوريا ما بين 40 إلى 55 جنيهًا، الجمبري ما بين 70 إلى 90 جنيها، والجمبري الجامبو 20 جنيه، وسمك السردين 30 جنيها، والسبيط 70 جنيهًا، والبربون ما بين 35 إلى 45 جنيهًا، وثعابين البحر 100جنيها، والمكرونة السويسي 70 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة المجمد 25 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 60 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 35جنيها، والماكريل المجمد 30 جنيهًا.
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