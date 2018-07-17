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أحلام تطير إلى لوس أنجلوس للغناء على مسرح الدولبي (فيديو)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:57 ص
أحلام تطير إلى لوس أنجلوس للغناء على مسرح الدولبي (فيديو)
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الفجر الفني
 

سافرت المطربة الإماراتية أحلام إلى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية لبدء التحضيرات لحفلها المرتقب إقامته على مسرح الدولبي الشهير خلال أيام. 

وشاركت أحلام متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو عبرت خلاله عن حماسها لاقتراب لقائها معجبيها وغنائها لهم على مسرح دولبى.

يذكر أن أحلام، شاركت في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" للموسم الرابع مع نخبة من المطربين العرب وهم حماقي وإليسا وعاصي الحلاني. 

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