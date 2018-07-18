موقع كورة اون لاين لايف | المصري ونهضة بركان بث مباشر | مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان.. البث المباشر لمباراة المصري ونهضة بركان اليوم الاربعاء في الكونفيدرالية الافريقية حصرياً على قناة beIN SPORTS في المباراة التي ستجمع الفريقين، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية، وتقام المباراة بين المصري ونهضة البركان على البلدي لبركان اليوم الاربعاء الموافق 18 يوليو 2018.

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وكان المصري استهل مشواره في البطولة الإفريقية، أمام فريق دو سونجو الموزمبيقي وحقق الفوز فيها بهدفين دون رد، وتعادل في المباراة الثانية مع الهلال بنتيجة 1-1.

تقام المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على الملعب البلدى بالبركان، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدورى المجموعات من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها الخامسة عشر.

تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD1"

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