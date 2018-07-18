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كشف حقيقة واقعة سقوط جو رعد من على المسرح ونقله للمستشفى (فيديو)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:32 ص
كشف حقيقة واقعة سقوط جو رعد من على المسرح ونقله للمستشفى (فيديو)
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كشف شخص يعمل "dj" حقيقة الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وزعموا خلاله سقوط المطرب اللبناني جو رعد من أعلى خشبة أحد المسارح، ونقله للمستشفى.


حيث أكد هذا الشخص أن الفيديو الذي انتشر بقوة خلال الساعات القليلة الماضية يعود توقيته ليومين سابقين وأنه ليس له علاقة بالفنان جو رعد.


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