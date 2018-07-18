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مفاجأة في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:59 ص
مفاجأة في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري
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شيماء عطية
 

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات الدورة الحادية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري دورة الكاتب الكبير محمود دياب يوم الخميس المقبل بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساءً فى حضور قيادات وزارة الثقافة وكبار فناني المسرح المصري.


وقال الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان أن حفل الافتتاح يتضمن مفأجاة يقدمها كبار فناني المسرح المصرى بالاضافة لإلى تقديم عرض "أرض لا تنبت الزهور" للكاتب الكبير محمود دياب وإخراج سالى أحمد ثم عرض فيلم تسجيلي عن الكاتب الكبير محمود دياب بعنوان (الباحث عن الحقيقة) من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد الخولى سيناريو عبد الحميد أبو المجد، وإخراج أحمد عادل.


وتكرم إدارة المهرجان فى حفل الافتتاح الفنان الكبير جلال الشرقاوى، الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلامونى، الدكتور حسين عبد القادر، الدكتورة سميرة محسن، الدكتور حسين العزبي، الناقد الراحل محمد الرفاعي.



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